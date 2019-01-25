Все мусорные регоператоры определились с тарифами на услуги в Алтайском крае

Новости 18.12.2018 20:21 71

В Алтайском крае региональные операторы по обращению с ТКО продолжают устанавливать единые тарифы на услугу для населения зон, которые они обслуживают. Так, определились еще два регоператора - Каменской и Рубцовской зон (ООО «Линетт» и ООО «ВторГеоРесурс» соответственно).

Так в 2019 году единый тариф для Рубцовской зоны составит: для ТКО IV класса опасности – 681,31 рублей за куб.м. (с учетом НДС), для ТКО V класса опасности –636,84 рублей за куб.м. (с учетом НДС).

Вывоз и захоронение ТКО на одного человека в месяц в Рубцовской зоне обойдется в следующую сумму:

IV класс опасности – 82,44 рублей ,

, V класс опасности – 77,06 рублей.

В Каменской зоне единый тариф не дифференцирован по классам опасности отходов, как и в Алейской зоне.

Единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО в Каменской зоне составит 385,34 рублей за куб.м. Стоимость вывоза и захоронения ТКО на одного человека в месяц в Каменской зоне в 2019 году составит 46,63 руб./чел.

Однако отмечено, что в Каменской зоне все еще может измениться. Дело в том, что в обосновывающих документах регоператора «Линетт» не представлены договоры с операторами по обращению с ТКО, отвечающими за захоронение мусора. Так что, когда установят тарифы на захоронение отходов в этой зоне и заключат соответствующие договоры, тарифы регоператора пересмотрят.

Напомним, что единый тариф регоператора в Заринской зоне за IV класс опасности отходов установлен в размере 346,56 руб./метр кубический, за V класс опасности отходов - 307,40 руб./метр кубический.

Вывоз и захоронение ТКО на одного человека в месяц в Заринской зоне обойдется в следующую сумму:

IV класс опасности - 41,93 руб./чел. ;

; V класс опасности - 37,20 руб./чел.

Единый тариф регоператора в Алейской зоне не дифференцирован по классам опасности отходов. Он составит 567,76 руб./метр кубический. Стоимость вывоза и захоронения ТКО на одного человека в месяц в Алейской зоне составит 68,70 руб./чел.

Заметим, что в Барнауле плата за обращение с отходами IV класса опасности составит 66,82 руб./чел. в месяц. В 63,32 руб./чел. в месяц обойдутся отходы V класса опасности в Барнауле. Это из расчета накопления ТКО по 0,180 куб.м./чел. в месяц.

В остальных муниципальных образованиях Барнаульской зоны за отходы IV класса опасности придется платить 44,92 руб./чел. в месяц, а за V класс – 42,56 руб./чел. в месяц. Это при нормативе накопления ТКО в 0,121 куб.м./чел. в месяц.

Для жителей Бийской зоны установлены более щадящие тарифы: 36,12 руб./чел. в месяц (IV класс опасности), 33,35 руб./чел. в месяц (V класс опасности) при нормативе накопления ТКО в 0,121 куб.м./чел. в месяц.

В Рубцовскую зону входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы. К Каменской зоне отнесены Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы.