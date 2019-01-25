Барнаульцы смогут послушать радио «Юмор FM»

Новости 18.12.2018 21:45 57

В Барнауле возобновили вещание «Юмор FM» - на частоте 89.2 FM. Горожане смогут послушать фрагменты рейтинговых юмористических телешоу – КВН, «Вечерний Ургант», «Наша Russia», сообщает Сетевое издание «Мой Алтай».

В роли ведущих и героев рубрик «Юмор FM» выступают такие звездные персоны, как Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур, Лион Измайлов, Игорь Маменко, Семен Альтов, Клара Новикова и другие.

В исполнении знаменитого артиста и шоумена Николая Фоменко на «Юмор FM» можно услышать различные афоризмы, он участвует в оригинальных спецпроектах. Шутки Фоменко легли в основу новой рекламной кампании «Юмор FM», где телерадиоведущий предстает в самых неожиданных образах.

В настоящее время вещание «Юмор FM» ведется в более чем 150 городах, а также в интернете. Радиостанция входит в холдинг ГПМ-Радио («Газпроммедиа»). Сегодня это одна из самых популярных сетевых радиостанций страны.

Официальный сайт радиостанции – http://www.veseloeradio.ru/ Барнаульская группа «Юмор FM» ВКонтакте - https://vk.com/humor_fm_barnaul

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