Уходя – уходи: барнаульская «экстремистка» Мария Мотузная вновь попрощалась с Украиной

Новости 18.12.2018 20:45 53

Уроженка Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая по делу об экстремизме, похоже, со второй попытки все-таки покинет Киев. Соответствующий пост она разместила у себя на странице в Twitter.

Мотузная в октябре сбежала из России на Украину. Тогда ее поступок вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей. Впрочем, как призналась сама «диссидентка», если бы и не случилось уголовного преследования, ее дальнейшая жизнь все равно не была бы связана с Россией: "Я в любом случае не сидела бы в Барнауле. Но я имела бы возможность приезжать домой и видеть родных... Мой отъезд — это не прихоть. И в Россию я, к сожалению, не вернусь. Пока в ней не произойдут необходимые для этого изменения".

Пробыв в Киеве несколько недель, Мотузная попросила у своих подписчиков в Twitter "скинуться" ей на билет в Европу. Быстро набрав необходимую сумму, в последний момент девушка передумала. Мотузная намеревалась попасть в лагерь беженцев во Францию. После этого она решила направить все силы на получении рабочей визы в одну из европейских стран.

Накануне Мотузная оставила запись, где рассказала, что на днях улетает из Киева. Девушка предложила всем желающим напоследок встретиться и пообщаться. Местом для рандеву был выбран каток.

Напомним, Марию Мотузную обвиняют в экстремизме за сохранение неоднозначных мемов на своей странице «ВКонтакте». В ближайшее время, после того, как данная статья (ст. 282 УК РФ - прим. ред. ПолитСибРу) будет смягчена, Мотузная может быть привлечена не к уголовной, а административной ответственности.