Лепс больше не споет про «Беленькую» в барнаульских «Мария-Ра»

Новости 18.12.2018 21:15 50

Барнаулец обратился в Алтайское краевое УФАС по поводу ненадлежащей рекламы водки в одном из магазинов торговой сети «Мария-Ра». Реклама сопровождалась песней Григория Лепса «Рюмка водки на столе», сообщили в пресс-службе управления.

«Зашел я сейчас на Балтийской в «Марию-Ра» за молоком, ну и хожу думаю, может, еще что взять, ну а тут по радио в «Марии-Ра» реклама водки беленькой, я сперва не поверил, потом пришел в шок. Вы что, с ума сошли? Посреди дня водку рекламировать на весь магазин? Чтобы я еще раз ребенка к вам отправил или сам пошел? Ну нет», - написал автор обращения в официальном паблике сети Вконтакте.

В сообществе мужчине ответили, что «закон разрешает рекламу алкоголя там, где он продается в розницу: в магазинах, супермаркетах, гипермаркетах и других постоянных торговых точках». Пожелание мужчины, по словам администратора паблика, было передано в службу маркетинга компании.

В рамках расследования региональное УФАС выяснило, что трансляция аудиорекламы водки «Беленькая» шла через СМИ - радиоканал «Еврозвук» (ООО «Твоё радио») в рамках договорных отношений с ООО «Розница К-1». Антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей, так как законодательством установлен прямой запрет на рекламу алкогольной продукции в радиопрограммах. Трансляция аудиролика в магазинах «Мария-Ра» прекратили, а распространителя рекламы привлекли административной ответственности.