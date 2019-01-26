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У краевого Союза промышленников появится новый председатель к концу февраля?

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По данным источников «Политсибру», в 20-х числах февраля состоится общее собрание Союза промышленников Алтайского края, на котором будет избран новый руководитель. Речь идет о бывшем "промышленном" вице-премьере Викторе Мещерякове.

Предполагается, что нынешний глава Союза - председатель правления ЗАО "Алтайский завод прецизионных изделий" Виктор Герман – добровольно откажется от поста. Он был избран в сентябре 2016 года. Некоторое время это место оставалось вакантным – после смерти предыдущего руководителя, гендиректора ФНПЦ "Алтай" Александра Жаркова.

Между тем уже с 25 января Виктор Мещеряков получил официальный пост в структуре Союза промышленников Алтайского края. Пока в ранге врио исполнительного директора. Он заменил таким образом Сергея Куркина.

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Напомним, Виктор Мещеряков непродолжительный срок отработал в переходном правительстве края. С 28 сентября вице-губернатор ушел в отставку. Мещеряков подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Губернатор Виктор Томенко его принял. После этого информации о новом месте трудоустройства 65-летнего куратора алтайской промышленности не появлялось.

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Виктор Мещеряков родился в 1953 году. Начал свою трудовую деятельность в 1975 году инженером-конструктором на Алтайском моторном заводе. С 1996 года занимал руководящие должности в энергосистеме Алтайского края. До 2007 года являлся депутатом краевого Совета народных депутатов.
Затем был назначен начальником управления Алтайского края по промышленности и энергетике. С июля 2016 года по сентябрь 2018 года исполнял обязанности замгубернатора Алтайского края. Имеет почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» (2012), награжден медалью Алтайского края «За заслуги в труде» (2008).

Автор: Политсиб.ру