Виновника смертельного ДТП на Ленина оставили под стражей до февраля

Новости 18.12.2018 22:15 39

В середине декабря по решению Октябрьского районного суда Барнаула виновнику смертельного ДТП, в котором погибло трое человек, Александру Руденко была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он содержится в СИЗО.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло ночью 15 октября в Барнауле на проспекте Ленина. Расследование уголовного дела по факту аварии, в результате которой погибли женщина и два несовершеннолетних ребенка трех и пяти лет, поставлено на контроль руководства Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Также в аварии тяжело пострадали двое мужчин, один из них уже выписан из медучреждения. Последний пострадавший до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.

Сразу после аварии Александр Руденко был арестован и помещен в СИЗО на два месяца. Накануне срок ареста продлили до 8 февраля следующего года. «Политсибру» пытался связаться с адвокатом виновника страшной аварии Александром Марченко. Если ранее он сотрудничал с местными СМИ, то теперь предпочел воздержаться от общения: «Сейчас идет следствие. В это время я отказываюсь что-либо комментировать».

Согласно статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», Руденко грозит лишение свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю рассказали «Политсибру», что уголовное дело до сих пор не передано в суд.

«Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас есть ряд обстоятельств, которые не позволяют его завершить. Последний пострадавший в аварии еще находится в больнице, без медицинского заключения дело в суд не передадут», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

На момент публикации получить комментарий по состоянию последнего пострадавшего от пресс-службы минздрава не удалось.