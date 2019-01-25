18 тысяч человек выйдут на пенсию в Алтайском крае на полгода позже «нормы»

Новости 18.12.2018 22:50 42

Председатель комитета по социальной политике Алтайского Заксобрания Татьяна Ильюченко сообщила, что в следующем году на пенсию по новым правилам выйдут 18 тысяч жителей региона. Они смогут это сделать на полгода позже, чем сейчас, то есть в 55,5 и 60,5 лет соответственно. Речь идет о тех, кто родился в первой половине 1959-го (мужчины) и 1964-го (женщины) годов.

С 1 января 2019 года в России стартует пенсионная реформа. В результате возраст выхода на пенсию увеличится как у мужчин, так и у женщин на 5 лет. Впрочем, переход будет плавным и растянется практически на 10 лет.

Отвечая на вопрос «ПолитСибРу» в ходе традиционной пресс-конференции на сайте АКЗС, Татьяна Ильюченко отметила, что для лиц предпенсионного возраста в крае предусмотрены дополнительные гарантии. Они закреплены в программе «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы». Кроме того, в настоящее время согласовывается подпрограмма «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста». Ее основная цель - содействие занятости предпенсионеров, включая организацию профобучения и дополнительного профобразования по специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на рынке труда.

Добавим, в переходный период по повышению пенсионного возраст сохраняются все льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Это касается налоговых выплат, проезда на транспорте и т. д.