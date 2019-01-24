Борьба за молодых. Топ проблем алтайского образования

Мнения 19.12.2018 0:30 62

В Алтайском крае 14 декабря утвердили региональные проекты в рамках федеральных нацпроектов. Сферу образования будут развивать по восьми направлениям и до 2024 года потратят на это 29,9 млрд рублей. На днях министр образования Алтайского края Максим Костенко в разговоре с журналистами сформулировал основные проблемы отрасли.

Министр поделил все проблемы алтайского образования на четыре основные группы: инфраструктура, кадры, содержание и идеология.

Инфраструктурные проблемы

В эту группу, по версии Максима Костенко, входят проблемы капитального ремонта, материально-технического обеспечения школ, подвоз детей, очереди в ясельные группы и так далее.

Что будут делать? В этом году из краевого бюджета было направлено 2,2 млрд на обновление, капремонт и постройку новых школ. Примерно такая же сумма, 2,3 млрд рублей, будет направлена в 2019 году. Всего вместе с субсидиями разных уровней бюджетов выходит примерно 3,5 млрд рублей на обновление инфраструктуры. К 2025 году очереди в ясельные группы рассчитывают ликвидировать, построив 15 детсадов. До конца 2018 года распределят 125 автобусов по районам края, чтобы обновить автопарк. Кстати, ежедневно в крупных селах и райцентрах в школу на автобусах возят примерно 300 детей. На оборудование в специализированных кабинетах муниципальных школ направили в этом году 100 млн рублей, 21 млн рублей ушло только на предметные классы по ОБЖ. В следующем году эту работу обещают продолжить и заняться классами химии.

Кадровые проблемы

В данной группе Костенко выделил в первую очередь вопросы зарплат педагогов, укомплектованности кадрами сельских школ, инновационной активности учителей.

Что будут делать? Министерство образование края рассчитывает пересмотреть структуру заработной платы педагогов. Окладную часть планируют «укрепить» - она должна составлять не менее 70% от зарплаты, остальная часть должна быть стимулирующими выплатами. Потому что, как отметил министр, зачастую стимулирующие выплаты на местах урезают. В министерстве полагают, что оклад у педагогов в следующем году вырастет не меньше чем в 1,5 раза. Планируется стимулировать инновационную активность педагогов, делать «апгрейд», перезагрузку – усовершенствовать подходы к обучению. Также рассчитывают мотивировать молодых педагогов, особенно в сельской местности. Здесь предстоит большая работа, говорит Костенко. Ежегодно приходит в систему образования примерно 600 молодых учителей. Задача – удержать и помочь развиваться.

Содержательные проблемы

Говоря о проблемах этой группы, министр указал на то, что школа должна быть более открытой ко всем – к родителям, детям, более «чувствительно относиться к вопросам, не прятаться за формальными требованиями». К этому можно добавить и заявление министра о создании комплекса мер по информированию детей, родителей и сотрудников школ о том, как вести себя в случае обнаружения факта травли или другого психологического воздействия.

Что будут делать? На обеспечение физической, инфраструктурной безопасности в школах будет выделено более 200 млн рублей. До конца 2018 года будет принят перечень мер о том, как реагировать, когда кому-то из работников школы или детей становится известно о фактах травли, оскорблениях, как понять, что твоего ребенка притесняют. Алтайский край может стать первым субъектом, где примут такие меры на региональном уровне.

Идеологические проблемы

В этой группе проблем министр назвал понимание образования как престижной сферы. Все происходящее в последние годы этому не способствовало, отметил Максим Костенко.

«Поисковик в первую очередь выдаст ссылки на негативные факты – учитель напал, на учителя напали. И, конечно, это формирует отношение студентов, которые скорей пойдут за кассу в известную торговую сеть, где им и зарплату выше предложат и так далее. Наша задача побороться с торговыми сетями за сердца молодых», - заявил Костенко.