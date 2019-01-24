Впервые администрацию Змеиногорска возглавила женщина

Новости 18.12.2018 23:31 41

Депутаты горсовета Змеиногорска наконец назначили главу администрации города. Эту должность заняла Алла Шевская.

Видео с заседания опубликовала местная газета «Змеиногорский вестник». Журналисты пишут, что за всю историю как советского, так и постсоветского периода эту должность впервые заняла женщина.

За Аллу Шевскую проголосовали 13 депутатов из 15 присутствующих на сессии.

Ранее она занимала пост заместителя главы администрации Змеиногорского района по оперативным вопросам.

Кстати, ранее после объединения муниципальных образований Змеиногорска и Змеиногорского района чиновники, депутаты и жители района задумывались о ликвидации городской администрации. Её полномочия планировали передать районной администрации. Осуществить задуманное не удалось.