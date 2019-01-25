Детские игровые зоны в ТРЦ GALAXY по-прежнему останутся «на замке»

Новости 18.01.2019 13:59 180

Игровые зоны "Веселкино" и "Карамелька", расположенные на третьем этаже барнаульского ТРЦ "Галактика", будут оставаться закрытыми как минимум до середины марта. Это следует из итогов вчерашнего заседания, прошедшего в Железнодорожном районном суде, сообщил "Политсибру" источник в городской прокуратуре.

Две детские игровые зоны в ТРЦ «Галактика» были закрыты почти месяц назад - 20 декабря. Данное решение связано с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности. Дело в том, что еще с апреля 2018 года в торговых центрах проводились проверки. Тогда был выявлен ряд нарушений в ТРЦ «Галактика». На их устранение было дано время, но администрация торгового центра этим не воспользовалась в полной мере. Повторная проверка в декабре показала, что часть недостатков ликвидировали, но не все. Так, прокуратура полагает, что детские игровые зоны не могут находиться на последнем этаже ТРЦ, их расположение там не предусмотрено проектом.

Заседание, прошедшее в районном суде накануне, растянулось почти на 3,5 часа. Судья Татьяна Леонтьева выслушала доводы сторон. В частности ответчик настаивал на снятии обеспечительных мер для того, чтобы вновь открыть игровые зоны. Прокуратура возражала против такого хода событий. Между тем суд для установления истины по этому делу назначил проведение комплексной пожарно-технической экспертизы. Она займет не менее 2 месяцев. Когда экспертное заключение будет готово, суд соберется вновь для рассмотрения дела по существу. Все это время игровые зоны должны быть недоступны для посетителей. Впрочем, теоретический шанс, что "Веселкино" и "Карамельку" запустят, есть. Ответчик, в лице ООО "БАМЗ", подал жалобу в Краевой суд на решение нижестоящей инстанции. Рассмотрение намечено на первую половину февраля.

Кроме того, в прокуратуре "Политсибру" рассказали, что несмотря на ряд сохраняющихся претензий к самому ТРЦ, надзорное ведомство по-прежнему не будет настаивать на закрытии всей «Галактики».