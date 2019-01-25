Новый канал Nicktoons покажет алтайским детям мультфильмы-хиты

Новости 19.12.2018 1:30 50

Компания МТС запустила в Алтайском крае для своих подписчиков Домашнего, Спутникового и Мобильного ТВ детский канал Nicktoons. Теперь алтайским девчонкам и мальчишкам от шести до десяти лет будут ежегодно доступны более 600 часов и около 200 новых эпизодов мультсериалов.

Подписчики МТС в регионе уже могут смотреть дополнительные каналы в рамках базового пакета. На телеканале Nicktoons доступны известные и любимые мультфильмы, а также лучшие шоу для семейного просмотра.

Дети и взрослые оценят такие мультсериалы для семейного просмотра, как «Кунг-фу Панда», «Пингвины из Мадагаскара», «Монстры против пришельцев», «Эй, Арнольд!», «Аватар: легенда об Аанге» и «Аватар: легенда о Корре» и, конечно, хиты Nickelodeon: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Добро пожаловать в Вэйн», «Волшебные покровители» и другие.