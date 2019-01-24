Жителя Алтайского края осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Новости 19.12.2018 2:15 42

Житель Новоалтайска признан виновным в убийстве и изнасиловании молодой женщины. Преступление было совершено 17 лет назад, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В сентябре 2001 года в гаражном массиве Новоалтайска с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 20-летней девушки. Убийство удалось раскрыть лишь спустя 16 лет. Следователи установили, что осужденный познакомился с потерпевшей на улице, предложил ей прогуляться. При общении со спутницей у мужчины возник умысел на сексуальное насилие. Он надругался над девушкой, а затем её задушил.

Как выяснилось, мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.