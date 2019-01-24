«Надо перестать постоянно тушить пожары»: Дмитрий Попов об алтайской системе здравоохранения

Мнения 19.12.2018 14:45 76

В этом году серьезно обновился состав правительства в Алтайском крае. В частности, министром здравоохранения Алтайского края стал Дмитрий Попов, который ранее был замминистра здравоохранения Красноярского края. Он уверен, что переносить опыт своего родного региона на алтайскую медицину было бы как минимум неправильно, поэтому начал с анализа имеющейся ситуации, выездных совещаний в районах. О том, какие проблемы были выявлены на этапе мониторинга, и какие задачи поставлены на 2019 год, министр рассказал «Политсибру».

Первым делом

Дмитрий Владимирович, какие первоочередные задачи в краевом здравоохранении постараетесь решить в первую очередь?

- Как и любая другая, работа начинается с анализа. Первое, на что обратил внимание, конечно, демографическая ситуация в Алтайском крае. Поэтому сегодня работа министерства здравоохранения сконцентрирована на изменениях оказания экстренной неотложной медпомощи пациентам с болезнями системы кровообращения. Проведен ряд совещаний с экспертным медицинским сообществом, выслушаны врачи, которые знают край, планируемые изменения обсудили специалисты на коллегии и на заседании медпалаты. После этого мы сформировали нормативную базу и в начале декабря подписали два первых приказа по оказанию помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Следующим нашим шагом будет написание приказа по оказанию медпомощи больным с подозрением на онкологические заболевания. Основная задача этого приказа - минимизация времени от момента подозрения этого заболевания, например, на уровне ФАПа до консультативного приема в онкодиспансере и последующего лечения пациента. Параллельно занимаемся вопросом оказания медицинской помощи пациентам с болезнями органов дыхания (в первую очередь, пневмонией).

Какие можете назвать сходства и различия в алтайской и красноярской системах здравоохранения? Что из своего опыта хотите перенести в АК?

- Моя задача – вырваться из шаблона действий в Красноярском крае и сделать, с учетом имеющегося опыта, еще лучше. Система оказания медицинской помощи, причем не только экстренной, должна быть выстроена с учетом территориальных особенностей Алтайского края, уклада жизни людей, имеющейся ресурсной базы (а она даже превосходит Красноярский край по некоторым позициям).

Не навреди

В Алтайском крае активно реализуется оптимизация здравоохранения. Вопрос о ее пользе многими экспертами сегодня ставится под сомнение. Как Вы оцениваете этот процесс в крае? Не обернется ли оптимизация деградацией?

- Что касается оптимизации, то это требования современной медицины, которые появились в 21 веке. Не секрет, что вся система здравоохранения РФ имеет советское прошлое, наши больницы строились в 60-80-ых годах. Мы понимаем, что медицинские технологии достаточно далеко шагнули вперед. А следующий шаг реального роста – информатизация. Поэтому нам необходимо пересмотреть принципы организации работы. Когда мы говорим об оптимизации, то, думаю, что люди, обременённые познанием в медицине, исходят из тех же самых принципов, что были в Древней Греции: «Не навреди». При этом они имеют дополнительные возможности, которые предлагаются сегодняшним временем. Например, широкополосный интернет приходит на уровень ФАПов. Это же дает возможность фельдшеру проконсультировать пациента со специалистом краевого уровня, выписать рецептурный бланк и заказать препарат к себе. Технологии шагают вперед, и мы не должны застрять в прошлом. Сегодня же слово «оптимизация» стало ругательным, оно неправильно преподносится, наверное, потому что мы не разъясняем населению принципы, которыми мы руководствуемся. Но они остались прежними: «Не навреди».

Расскажите, какова готовность АК к развитию телемедицины. И какова логика развития?

- В целом реализация проекта информатизации, или цифрового контура, предполагает взаимоувязку всех медорганизаций края с помощью возможностей цифровой техники. Современные технологии достаточно тиражированы в виде, например, коронарографии, которая выполняется тысячами в год даже в Алтайском крае. Чтобы приблизить эту технологию, нужно выйти за пределы Барнаула. Телемедицинские технологии позволяют транслировать в онлайн-режиме проведение операций. Это некое наставничество, которое позволяет человеку получить безопасную помощь, а врачу-специалисту расти как профессионалу. Не за горами время, когда врач или средний медработник будет получать с гаджета пациента данные о его текущем состоянии здоровья.

О наболевшем

В алтайских больницах, особенно в районных наблюдается кадровый голод, который в некоторых случаях уже привел к трагическим последствиям. Как считаете, почему сложилась такая ситуация, и как ее намерены исправлять?

- Я уже не раз говорил о том, что быстро решить вопрос с кадрами и укомплектовать все штатные расписания, которые есть в Алтайском крае, - это невозможная вещь. Сегодня наша задача - выделить приоритеты по привлечению медицинских работников базовых специальностей. Это терапевты, педиатры, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи. Именно на этих специальностях должны сконцентрировать внимание районные больницы, по данным направлениям надо готовить целевиков и обеспечивать им социальные гарантии, чтобы закрепить выпускника за медорганизацией.

Для уровня же межрайонных центров необходимы врачи узких специальностей, такие как кардиологи, неврологи, травматологи. Следующая задача – в перспективе обучить врачей смежным навыкам. Например, терапевта обучить расшифровке ЭКГ, спирографии, хирурга обучить навыкам ультразвуковой диагностики.

Как закрепить целевиков за определенными больницами?

- В данном случае только жесткое исполнение взаимных обязательств, которые даны на уровне подписания договора об обучении, позволит, с одной стороны, получить грамотного специалиста, с другой, работать врачу в том медучреждении, где он изначально предполагал. Мне кажется, здесь важно, чтобы не было разрыва в отношениях между медицинской организацией и студентом в течение всего срока его обучения. Целевик должен проходить практику в той медорганизации, где будет дальше работать.

Как оцениваете уровень зарплат алтайских медработников? Планируется ли в дальнейшем повышение средней зарплаты работников медицинской отрасли?

- Нельзя говорить о зарплате медработника в отрыве от уровня заработных плат в регионе. Сегодня уровень заработной платы в здравоохранении в Алтайском крае соответствует указам президента, даже немного больше. На 2019 год предполагается постепенное повышение зарплат, примерно на 11 процентов. Что касается оттока врачей в другие регионы, то это может происходить из-за материальной заинтересованности врача, возможности заработать бОльшие деньги. Однако, если дать специалисту смежные возможности подработки (но не значит, что работать надо на пять ставок), то можно заинтересовать врача в работе и в районном, и межрайонном центре.

Опасные симптомы

Наш регион, к сожалению, лидирует в некоторых антирейтингах по ряду заболеваний, например, ожирение, онкология, и другие. Какие именно показатели вызывают у Вас наибольшие опасения, а в чем видите потенциал?

- Говоря об уровне смертности от онкозаболеваний, то он ниже, чем во многих субъектах РФ. По уровню болезней системы кровообращения краевой показатель тоже несколько ниже. Но при этом основная проблема, которая есть в отрасли, - совокупная высокая общая смертность. То есть относительные показатели вроде как неплохие, а общие абсолютные показатели высоки. Нам нужно находить первопричину развития заболеваний, как можно раньше диагностировать и начинать их лечение. Консолидировать плановую, экстренную, профилактическую медицину, настроить диспансерное наблюдение. Увязать эту работу во всех медицинских организациях края, от ФАПа до высокотехнологичного центра. Например, жителю каря провели операцию в ведущей клинике России, он приехал в родное село Алтайского края, где фельдшер уже знает, какое лечение назначено этому пациенту, какие параметры состояния здоровья контролировать. Ресурсы для этого в регионе есть, необходимо донастроить механизм.

Какова ситуация и какие прогнозы по так называемым социальным заболеваниям?

- Показатели по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, ВИЧ, несколько выше среднероссийских показателей. Здесь нет той «палочки-выручалочки», которая может одномоментно разрешить эти проблемы. Они носят социальный характер, которые необходимо решать в достаточно долгой стратегии: это и правильное обучение детей, и решение вопросов социального характера в регионе, если мы говорим о туберкулёзе, и вопросы медицинских технологий, поскольку растет множественная широкая лекарственная устойчивость. Кроме того, немалую роль играют возможности диагностической базы, которая должна своевременно выявлять таких пациентов. Те регистры, которые сформированы за два последних года, дают возможность индивидуально разрабатывать схемы лечения. Задача долгосрочная, но, если скрупулезно к ней относиться, выполнимая.

Прогнозируя диагноз

Планируете ли Вы выходить на Министерство здравоохранения РФ с какими-то инициативами?

- Пока на уровне федерации навряд ли, сейчас рассмотрим на уровне субъекта ряд законодательных актов, которые позволят нам решать вопросы кадрового укомплектования, социальной привлекательности профессии, закрепления медработников за медорганизациями, укрепления общественного здоровья.

Расскажите о планах по развитию системы здравоохранения? Что будет сделано уже в 2019 году?

- Мы сейчас продуцируем нормативную базу, за месяц-два мы должны ее всю сгенерировать, настроить отрасль на реализацию в 2019 году. Это не значит, что приказ изданный и подписанный вчера, завтра начнет реализовываться и чудо случится. Не бывает так. То, о чем мы сейчас говорим, - это очень трудоемкая работа, даже не на один год. В большом крае с большой численностью населения, со своей ментальностью людей, с уже сложившейся системой здравоохранения, это перенастройка займет год-два. Надо перестать постоянно тушить пожары, нужно найти очаг, один раз потушить и перейти в план. Для людей не должно быть экстрима: ни для населения, ни для медиков. Задача – найти проблемы, правильно их оценить, как и свои ресурсы, и перейти к пошаговому решению. Тогда, спустя определенный период времени, будет иное качество здравоохранения и иное отношение к нему у людей.

