Алтайские единороссы обновят руководящие ряды по решению съезда

Новости 19.12.2018 14:15 48

До 31 марта 2019 года алтайским единороссам предстоит провести отчетно-выборную конференцию, на которой будет принято решение о новом составе и численности руководящих органов. ЕР в регионе проводит аудит членов партии.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько сообщил журналистам о том, что решение о проведении отчетно-выборной конференции в 2019 году было принято на съезде партии в Москве, который проходил 7-8 декабря.

По итогам работы съезда в партийный устав были внесены изменения, касающиеся этических, идеологических норм, а также принципов организации работы единороссов.

«Региональный политсовет теперь будет являться политическим выборным коллегиальным органом, его члены собираются раз в шесть месяцев (раньше было раз в три месяца), а постоянно действующим руководящим органом партии в регионе станет президиум регионального политсовета. Напомню, у нас в составе регионального политсовета 115 человек, а в составе президиума – 16. На данный момент устав регистрируется на федеральном уровне, он еще не поступил в реготделение партии. После того, как мы получим новую редакцию устава, проведем анализ всех изменившихся норм, сделаем выводы и примем решение относительно руководящих органов партии в регионе», - рассказал Голобородько.

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко заметил, что на протяжении десятка лет тотальный аудит членов партии не проводился. Теперь же из ЕР исключат тех, кто не может в ней состоять по естественным причинам (например, смерть), а также тех, кто не соблюдает уставные нормы партии.

Кстати, по новым правилам, из числа участников предварительного голосования также могут быть исключены граждане, которые нарушают этические нормы партии.

«Опыт проведения предыдущих праймериз показал, что некоторые участники используют его как площадку для собственного пиара и решения личных вопросов. Были и такие, кто подавал заявку на участие в предварительном голосовании, чтобы дискредитировать партию. В связи с этим федеральное руководство партии приняло соответствующее решение, согласно которому, в случае нарушения участниками этических норм и интересов партии, они могут быть отстранены от предварительного голосования. Все юридические механизмы будут прописаны в соответствующих положениях», - пояснил руководитель регисполкома.

Денис Голобородько отметил, что партия насчитывает 19 тыс. 760 сторонников, эти резервы во много раз перекрывают ту численность единороссов, которые могут быть исключены по итогам аудита. Между тем, по предварительным данным расстаться с партией могут около 20% ее реальных членов.