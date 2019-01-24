Суд вновь запретил открыть Дворец спорта в Барнауле

Новости 19.12.2018 15:17 63

Дворец зрелищ и спорта останется закрытым на неопределенный срок. Такое решение вынес Алтайский краевой суд. Как сообщают «Наши Новости», 18 декабря суд отклонил апелляцию крайсовпрофа.

Решение от 9 октября осталось без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Напомним, что Дворец спорта закрылся еще летом. В здании нашли ряд нарушений правил пожарной безопасности. В октябре алтайский краевой совет профсоюзов попытался доказать, что нарушения устранены, однако решение об открытии суд не принимает.

Пока хоккеисты вынуждены тренироваться в Карандин-Арене.

Теперь у крайсовпрофа есть полгода для подачи кассационной жалобы или обращения в президиум Верховного суда.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о возможности передачи Дворца спорта в краевую собственность.