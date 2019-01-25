О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Суд вновь запретил открыть Дворец спорта в Барнауле

Новости
71
0

Дворец зрелищ и спорта останется закрытым на неопределенный срок. Такое решение вынес Алтайский краевой суд. Как сообщают «Наши Новости», 18 декабря суд отклонил апелляцию крайсовпрофа.

Решение от 9 октября осталось без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Напомним, что Дворец спорта закрылся еще летом. В здании нашли ряд нарушений правил пожарной безопасности. В октябре алтайский краевой совет профсоюзов попытался доказать, что нарушения устранены, однако решение об открытии суд не принимает.

Пока хоккеисты вынуждены тренироваться в Карандин-Арене.

Теперь у крайсовпрофа есть полгода для подачи кассационной жалобы или обращения в президиум Верховного суда.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о возможности передачи Дворца спорта в краевую собственность.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Олег Укладов