Разогнались: инфляция в Алтайском крае вдвое превышает прошлогодние показатели

Новости 19.12.2018 15:50 51

В ноябре текущего года инфляция в Алтайском крае, как и месяцем ранее, составила 0,4%. Между тем с начала года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в регионе равен 3,5%. Это следует из данных крайстата.

Сильнее всего в ноябре выросли цены на продукты питания – на 0,7% Всего же с начала года продовольственные товары подорожали на 2,5%. По итогам ноября по 11 из 24 социально значимых продуктов питания регион входит в четверку субъектов России с минимальными средними розничными ценами.

Так, в крае самая низкая цена на гречневую крупу (27,13 рубля за килограмм), подсолнечное масло (82,95 рубля за килограмм), соль (8,77 рубля за килограмм). Второе место в рейтинге наименьших цен Алтайский край занимает по пшеничной муке (24,21 рубля за килограмм), капусте (15,88 рубля за килограмм), луку (17,17 рубля за килограмм), моркови (19,53 рубля за килограмм), третье место - по ценам на куриное яйцо (49,17 рубля за 10 штук), картофелю (14,23 рубля за килограмм), четвертое место - по сливочному маслу (440,61 рубля за килограмм), говядине (кроме бескостного мяса) (279,95 рубля за килограмм).

В результате по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания Алтайский край занимает второе место среди регионов Сибири и девятое место в России. В ноябре этот показатель составил 3375,89 рубля.

Чуть меньше, чем на продукты, в регионе в минувшем месяце поднялись цены на непродовольственные товары – на 0,5%. Здесь ИПЦ за период с января по ноябрь составил 4,8%. Любопытно, что цены на услуги в последний месяц осени продемонстрировали тенденцию к снижению. Дефляция оказалась равна 0,3%. Тем не менее, с начала года общий рост оценивается в 2,7%.

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Алтайском крае составила символические 1,8%. К слову, по данным за 11 месяцев 2018 года, регион входит в пятерку субъектов СФО с наименьшим уровнем инфляции.