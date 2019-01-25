«За один год чуда не будет»: генеральный директор СГК о барнаульских сетях

Новости 19.12.2018 16:33 46

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Генеральный директор «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, сын Нобелевского лауреата и писателя Александра Солженицына, впервые посетил Барнаул в ходе ознакомительной поездки по городам Сибири, в которых работают представительства энергетической корпорации. В краевой столице Солженицын встретился с главой города Сергеем Дугиным, сообщили в городской администрации.

«Компанией сделаны определенные вложения в станции, теперь больше будем заниматься сетями. Они требуют повышенного внимания в силу изношенности и ветхости. Барнаул в этом отношении не станет исключением. Есть понимание, что необходимо совместно с руководством города анализировать и принимать решения, что, где и в каких объемах в приоритетном порядке требует замены и ремонта», - сказал Степан Солженицын.

«Цель сегодняшней тренировки – на практике отработать взаимодействие служб, проверить готовность техники. Смотр техники показал, что все необходимое у энергетиков для устранения аварий есть», - отметил Сергей Дугин.

«Главное, что можно сделать для того, чтобы фундаментально разрешить проблему порывов – это усиленная инвестиционная программа по перекладке, замене сетей. Для этого можно использовать сходный с ипотекой метод. Нужно будет установить долгосрочные правила, при которых инвестировать сможем сейчас, а возвращать средства постепенно. Конечно, за год мы не справимся, но реально понимая, где трубы самые старые, понимая, что магистральные трубы требуют большего внимания, потому что их роль в теплоснабжении важнее, работая вместе с городом, расставим приоритеты и каждый строительный сезон, межотопительный сезон будем перекладывать максимально возможное количество. За один год чуда не будет, наверное, и за два, но тем не менее динамику мы развернем в лучшую сторону», - сказал глава СГК.

Кроме того, учения предполагали смотр специальной техники, которую задействуют при устранении повреждений. Как доложил директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, ремонтные подразделения предприятия готовы к устранению повреждений 24 часа в сутки. Общая численность ремонтного персонала компании 96 человек. Дежурство по городу несут ремонтные бригады в составе 29 сотрудников днем и 24 сотрудников ночью.

На службе у барнаульского теплосетевого подразделения СГК 76 единиц спецтехники. За последний год для Барнаула приобрели 13 единиц спецтранспорта. За три года – 30 единиц транспорта. За три года на эти цели направлено 80 млн рублей.