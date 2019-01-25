Школьники из разных регионов страны и ближнего зарубежья посетили АГМУ

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В Алтайском государственном медицинском университете состоялся День открытых дверей. Его участниками стали учащиеся старших классов школ и медицинских колледжей из 18 районов и семи городов Алтайского края, а также Республики Алтай, Кемеровской области, Красноярского края, Петропавловска-Камчатского и Республики Казахстан – всего более 300 человек.
Гостей мероприятия поприветствовала исполняющая обязанности проректора по учебной работе Галина Бородина. Она рассказала об основных конкурентных преимуществах вуза – об участии Алтайского медицинского университета в национальных рейтингах вузов, о высокопрофессиональном профессорско-преподавательском составе, научных школах, материально-технической базе, о клиниках и клинических базах вуза, о высокотехнологичном Симуляционном центре, о стипендиях, в том числе за различные достижения, а также о ежемесячной выплате стипендий в размере 10 тыс. рублей студентам первого курса, поступившим в АГМУ с результатами ЕГЭ 240 баллов и выше, о действующих в вузе спортивных и творческих секциях, о предоставлении мест в общежитиях иногородним студентам, в том числе коммерческого набора.
«Надеюсь, что День открытых дверей будет для вас полезным и информативным. Будем рады видеть вас в числе наших абитуриентов!», – завершила выступление Галина Бородина.
С профориентационными мероприятиями вуза участников встречи познакомила директор института довузовского образования АГМУ Наталья Никулина, обратив особое внимание учащихся выпускных классов на подготовительные курсы по профильным предметам (субботние курсы, стартующие в феврале, курсы по решению задач на весенних каникулах), на которые можно записаться уже сейчас. Также она напомнила о профильных олимпиадах по биологии и химии, а также о конкурсах, победы в которых дают дополнительные баллы при подаче документов в вуз. Это краевой конкурс «Новое поколение выбирает ЗОЖ», внутривузовская конференция «Старт в медицину».
О правилах приема в АГМУ в 2019 году будущим абитуриентам рассказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронцов. Он представил информацию об установленных Минздравом РФ минимальных баллах ЕГЭ по профильным предметам, о сроках приема документов и проведения внутренних испытаний, о дополнительных баллах за различные достижения, которые засчитываются вузом, ответил на вопросы аудитории.
Денис Буханов, 11-тиклассник из школы №8 города Бийска, выбрал для поступления Алтайский медицинский университет по ряду причин: «Считаю, что это престижный университет, здесь учится мой брат, друзья. Со специализацией еще не определился, буду поступать на лечебный факультет. День открытых дверей посетил впервые, мне очень понравились мастер-классы, интересно было поучаствовать в них».
Юлия Полухина, ученица 11 класса средней школы №2 приехала на День открытых дверей из с. Поспелихи: «Буду поступать на лечебный факультет, в будущем планирую стать офтальмологом. Считаю, что это востребованная профессия – с использованием современных электронных устройств нагрузка на глаза возрастает, как следствие портится зрение, хочу помогать людям».
Ученица выпускного класса барнаульской школы №80 Екатерина Полянская второй год посещает профориентационные мероприятия Алтайского медицинского университета. «Регулярно прихожу на Дни открытых дверей, записываюсь в вузовские кружки. В прошлом году занималась в хирургическом кружке, сейчас посещаю «Школу юного эпидемиолога». Поняла, что хирургия мне ближе, возможно, стану детским хирургом», – поделилась Екатерина.