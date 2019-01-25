В жизни всегда есть место «Открытию». Алтайский край решил выпустить облигации в 2019 году?

Мнения 18.01.2019 14:57 161

Алтайский край может впервые за долгие годы вернуться к практике выпуска облигаций. Первоочередная задача подобного займа - покрытие дефицита бюджета. В текущем году разница между доходами и расходами, прописанными в главном финансовом документе, составит 5,231 млрд рублей.

"Открытие" на пороге

О том, что регион не против "взять взаймы" ранее осторожно высказывался губернатор Виктор Томенко. Однако какой-то конкретики на данный счет речи первого лица края не несли. Накануне Томенко провел встречу в Москве с президентом - председателем правления банка «ФК Открытие» Михаилом Задорновым. Последний в частности, обменявшись дежурными комплиментами с главой региона, заявил, что банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному бюджету, а также организовать выпуск облигационного займа Алтайского края в 2019 году.

Судя по данной реплике, вопрос о выпуске облигаций в той или иной мере на встрече прорабатывался и обсуждался. Готовность региона уже в ближайшее время прибегнуть к помощи "Открытия" зависит от многих факторов. Это и возможный старт ряда крупных проектов, требующих дополнительного финансирования и затрат со стороны регионального бюджета; общее положение дел в экономике региона, в частности непредвиденное увеличение расходной части бюджета либо меньшие, чем на то рассчитывали, полученные доходы края.

Облигации образца 90-х

Как бы то ни было, Виктор Томенко, похоже, в самом деле готов отказаться от экономической парадигмы своего предшественника Александра Карлина. Для последнего вопрос отказа от внешних заимствований превратился в своеобразную идею фикс. Впрочем, однажды за умение региона жить по средствам Карлин даже получил заочную похвалу от главы государства. Бедненько, зато на свои, такова была основная "бюджетная философия" Александра Богдановича. В этой связи даже сама мысль о том, что регион может взять долг, за минувшие 13 лет казалась крамольной. Да, в долги край в отличие от многих соседей по СФО не залез, но и рассчитывать на какой-то экономический прорыв без заемного капитала было наивно.

Кстати, к практике размещать облигации регион впервые обратился еще в середине 1990-х годов. Например, в 1995 году облигации были размещены на сумму более 11 млрд рублей (более чем треть объема эмиссии займа), в том числе среди жителей региона края на 1 млрд рублей. Доход по облигациям зависел от срока приобретения ценных бумаг и от ставки рефинансирования Центробанка России. В ту эпоху он колебался от 0,53 до 0,55 учетной ставки ЦБ. Именно столько составляла купонная ставка краевых облигаций.

Интересно, что в ходе размещения первого займа в апреле 1995 года возникла проблема с налогобложением процентов, начисленным по облигациям. Минфин отказался признать облигации займа государственными ценными бумагами, доход по которым не облагается подоходным налогом и налогом на прибыль. Позднее эта проблема была решена.

Рецепт от Карлина

В дальнейшем регион неоднократно использовал облигационные займы. Но вернемся ближе к современности. В конце 2016 года сенсационное заявление сделал Александр Карлин. В частности, он сообщил, что власти Алтайского края намерены выпустить облигации для частичного покрытия дефицита бюджета. Речь шла о сумме в 1 млрд рублей. Правда, брать в долг у банков никто и не собирался.

"Предполагается, что мы будем дефицит бюджета ликвидировать, в том числе, и за счет выпуска облигаций внутреннего займа, использовать механизм заимствования не у банков, не у Минфина, а у частных лиц и корпораций. Дефицит у нас заложен предельный - 10% от собственных доходов, я могу откровенно сказать, что мы его закладываем сознательно, чтобы прибегнуть ко всем источникам покрытия. По факту он будет меньше, надеюсь, в том числе, за счет увеличения доходной части бюджета, что экономика будет демонстрировать более высокие темпы роста, чем прогнозируется. Пока в проекте выпустить облигации на сумму до одного млрд рублей", - делился подробностями Карлин.

Какие-то иные факты губернатор не привел. В частности за бортом остались ставка планируемого купонного дохода по облигациям и срок, на который могли быть выпущены ценные бумаги. До этого дефицит краевого бюджета покрывался, как правило, двумя способами: либо за счет роста федеральных траншей или путем займов у Минфина. К слову, дальше того единичного заявления Карлин так и не пошел, к выпуску облигаций прибегать не стали.

На начало 2018 года государственный долг Алтайского края составлял 2 млрд рублей, или 4,1% от налоговых и неналоговых доходов края.

"Политсибру" подготовил официальный запрос в краевой Минфин относительно планов по выпуску облигаций в 2019 году.