Вопросы сохранения русского и казахского языков и культуры народов обсудят в АлтГПУ

Новости 19.12.2018 18:20 46

21 декабря в Алтайском государственном педагогическом университете состоится международный научно-методический семинар «Сохранение русского и казахского языков и культуры народов в диаспорных условиях». Семинар проводит АлтГПУ и Алтайская краевая общественная организация «Национально-культурная автономия казахов» при поддержке департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики.

Сегодня в Алтайском крае проживают представители более чем 140 национальностей. Для нашего региона всегда актуальной является работа по гармонизации межнациональных отношений и сохранению этнокультурного многообразия народов, здесь проживающих. Одной из наиболее многочисленных национальностей являются казахи. Данный проект реализуется с целью консолидации усилий ученых и практиков в области сохранения русского и казахского языков и культуры народов в диаспорных условиях.

В работе семинара примут участие преподаватели вузов, аспиранты и магистранты, учителя школ и педагоги дополнительного образования, представители национально-культурных объединений Алтайского края, представители научной общественности Казахстана из городов Астана, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск.

В ходе семинара на пленарном заседании и круглых столах будут рассмотрены вопросы, связанные с современными тенденциями и способами сохранения родного языка и национальной культуры в диаспорных условиях, современное состояние и приоритеты развития национально-культурных объединений, роль образования и семьи в сохранении родного языка и культуры и др.

Международный научно-методический семинар проводится в рамках проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.