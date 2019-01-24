В Барнауле готовится к открытию новая школа

Новости 19.12.2018 17:59 41

В квартале 2008 (ул. Сиреневая, 16) в Барнауле скоро откроется новая школа. На настоящий момент завершены отделочные работы, рабочие подготавливают кабинеты, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В школе два спортивных зала с современными наливными полами, а также бассейн, в котором будут заниматься школьники всех возрастов.

«Территория полностью благоустроена, оборудован стадион, игровые площадки, высажены деревья и кустарники. Только посадку цветов-многолетников на следующий год отложили», - отметила начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова.

По словам директора школы №135 Елены Знаемовой, для школы уже практически полностью сформирован педагогический коллектив.

Напомним, на стройплощадке школы в квартале 2008 установили веб-камеру. За процессом работ можно следить онлайн. Строительство ведет компания «Селф», которая выиграла по итогам аукциона. Контракт заключен с первоначальной ценой в 447,9 млн рублей. Школа должна быть готова до 28 декабря 2018. Она будет рассчитана на 550 человек.