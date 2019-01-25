Алтайские следователи проверят еще один случай избиения школьника в лицее №101

Новости 19.12.2018 18:59 56

Еще одним фактом избиения школьника заинтересовались следователи. Региональное ведомство продолжает расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц барнаульского лицея №101, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

«Кроме случая, произошедшего осенью 2018 года, когда группа подростков, обучающихся в лицее, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие, следствием проверяется также факт непринятия мер реагирования руководством школы в марте 2015 года», - говорится в сообщении СК.

В 2015 году в медучреждение был госпитализирован одиннадцатилетний школьник с переломом ноги, который он получил в результате драки на территории лицея. Мальчик подрался с другим учеником лицея. Должностные лица и педагогический состав учебного заведения знали об инциденте, но каких-либо мер по урегулированию ситуации они не предприняли. Следствие изучает аудиозапись разговора с завучем лицея, которую сделала мама ребенка после происшествия.

По уголовному делу создана следственная группа. Следователи СК устанавливают все обстоятельства физического и психологического насилия, происходившего в учебном заведении. Расследование уголовного дела продолжается.