Шумиха с передачей здания церкви сыграла на руку Барнаульскому планетарию?

Новости 19.12.2018 20:25 82

Директор Барнаульского планетария Павел Ягодкин рассказал «Политсибру», что ничего не помешает провести запланированные показы по графику – до и после нового года на школьных каникулах. Для детей подготовили две программы – «Приключения Хрумки в зимнем лесу» и «Новогодние космические приключения».

«Единственное, у нас в этом году не будет Деда мороза. Финансово мы сейчас немного не в том положении. А все остальное по графику, ничего не изменилось», - добавил Павел Ягодкин.

По радостным лицам ребят заметно, что поход в планетарий - это праздник в будний день.

Кстати, переезжать планетарий не будет, пока не найдут новый дом. Об этом директор говорит, ссылаясь на администрацию города. Пока официального соглашения с церковью о том, на какой срок откладывается переезд, не заключили. По словам Ягодкина, прописан там будет именно такой период, за который здание найдут или построят. Ранее сообщалось, что переехать планетарий должен уже к концу года.

«Мы, конечно, мечтаем о специально построенном здании, чтобы можно было функционировать в полную мощь: чтобы была маленькая обсерватория, а наша деятельность не ограничивалась одними показами и лекциями. Мы не держимся за это здание. Всем понятно, что оно давно морально и физически устарело», - отмечает руководитель планетария.

Новогодние программы еще не начались, но недостатка в посетителях нет. А скорее даже наоборот. Фотокор Олег Укладов побывал на одной из будничных программ планетария.

Такие дружные очереди в планетарий собираются на каждый показ.

Школьники с неподдельным интересом наблюдают за происходящим. Сегодня - полнокупольная программа.