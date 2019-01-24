Объём портфеля кредитных карт Алтайского филиала РСХБ превысил 200 млн рублей

Новости 19.12.2018 19:50 50

За 11 месяцев 2018 года Алтайский филиал стал лидером по объему кредитного портфеля кредитных карт среди всех региональных филиалов Россельхозбанка. На 1 декабря объём портфеля карт филиала превысил 200 млн рублей. С января текущего года он вырос на 36%.

В текущем году в Алтайском филиале РСХБ оформлено свыше 4200 кредитных карт общим лимитом 276 млн рублей. Самый востребованный продукт данного сегмента - кредитная карта Хозяина с функцией Cashback. Её владельцами стали более 2700 клиентов.