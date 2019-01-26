Адвокаты обвиняемых в убийстве Михаила Седова отказались комментировать ход дела для СМИ

Новости 19.12.2018 19:25 45

Обвиняемые в резонансном убийстве барнаульца Михаила Седова по-прежнему находятся в СИЗО. Одному из них, Михаилу Поспелову, срок содержания под стражей был продлен накануне, другому – Евгению Кочергину – по всей вероятности, будет продлен до конца текущей недели. Между тем адвокаты фигурантов уголовного дела пока отказываются что-либо комментировать СМИ.

Согласно версии правоохранителей, вечером 2 октября злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль для его дальнейшей продажи. "Увидев возле одного из гаражных боксов подходящее транспортное средство (Subaru Tribeca – прим. "ПолитСибРу"), они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Сокрыв тело потерпевшего в лесном массиве, мужчины скрылись", - комментировали ранее в региональном Следкоме.

Таким образом следствие сочло несостоятельной версию о том, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью Михаила Седова. Учитывая возникший резонанс после преступления, сообщники отказались от первоначального замысла продать похищенный автомобиль. Он был попросту брошен в поселке Власиха.

Судя по всему, барнаулец стал случайной жертвой: грабители позарились на конкретную марку автомобиля. Поскольку Михаил Седов в ходе нападения оказал сопротивление, его, потерявшего сознание, поместили в багажник собственного автомобиля. На Subary поехал один из преступников, второй двигался на собственном авто.

18 декабря Октябрьский районный суд Барнаула по ходатайству следователя Максима Салоса продлил срок содержания под стражей Михаила Поспелова. Он пробудет в СИЗО как минимум до начала марта. Адвокат Поспелова Наталья Картушина заявила, что в данный момент не будет излагать позицию своего клиента относительно произошедших событий.

Сейчас правоохранители проводят экспертизы, часть из них уже завершены, другие будут готовы в начале следующего года. Тем не менее говорить о передаче дела в суд пока преждевременно. Между тем 25 декабря истекает срок содержания под стражей у второго подозреваемого – Евгения Кочергина. Кстати, в предыдущий раз решение районного суда адвокат Евгений Сергутов попробовал обжаловать в вышестоящей инстанции, но безуспешно. Защитник заявил «ПолитСибРу», что на период следствия каких-либо комментариев давать не будет.

Пока и Кочергину, и Поспелову предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и сопряженном с грабежом. Напомним, обоим обвиняемым в убийстве всего по 21 году.