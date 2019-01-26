В Алтайском крае подвели итоги проведения Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Новости 19.12.2018 21:50 51

В соответствии с министерства здравоохранения Алтайского края, медицинские организации Алтайского края приняли активное участие в проведении Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Главная задача акции – привлечь внимание населения к проблеме ВИЧ-инфекции, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. При проведении информационно-просветительских мероприятий был использован межведомственный подход, с привлечением учреждений культуры, образовательных учреждений, городских музеев, трудовых коллективов.

В медицинских организациях края прошли многочисленные мероприятия: обучающие семинары для персонала по различным аспектам ВИЧ- инфекции, индивидуальные беседы и консультации с пациентами, акции «Узнай свой ВИЧ статус!» по тестированию желающих пациентов, распространение информационных материалов по проблеме ВИЧ-инфекции. С участием медицинских специалистов в учебных заведениях края организовано проведение лекций, открытых уроков, бесед, круглых столов, показ видеофильмов. Подготовлены, опубликованы в местных газетах и размещены на сайтах медицинских организаций статьи и информационные материалы по проблеме ВИЧ-инфекции.

Всего профилактическими мероприятиями было охвачено около 39 тыс. человек.

КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом выражает благодарность медицинским организациям края, принявшим активное участие в проведении Всероссийской Акции Стоп ВИЧ/СПИД.

Особую благодарность за активное участие в проведении Всероссийской Акции Стоп ВИЧ/СПИД выражает коллективам:

КГБУЗ «Медсанчасть р.п.Малиновое Озеро»,

КГБУЗ «Детская городская больница №1, г.Барнаул»,

КГБУЗ «Детская городская больница №2, г.Бийск»,

КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я.Литвиненко, г.Новоалтайск»,

КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г.Барнаул»,

КГБУЗ «Городская поликлиника № 12, г.Барнаул»,

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5, г.Барнаул»,

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7, г.Барнаул»,

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №9, г.Барнаул»,

КГБУЗ ««АККПЦ» (ДАР)», КГБУЗ «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер»,

КГБУЗ «Наркологический диспансер г.Заринск»,

КГБУЗ «Алейская ЦРБ», «Баевская ЦРБ», «Тальменская ЦРБ», «Славгородская ЦРБ», «Шипуновская ЦРБ»

ФАПов Быстроистокского, Немецкого национального, Советского районов

Медицинские организации провели целый комплекс информационно-просветительских мероприятий в общеобразовательных школах своих населенных пунктов.

В рамках проводимых мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом, специалисты Алтайского краевого центра СПИД провели цикл видеолекториев в образовательных учреждениях города Барнаула.

С 1 по 11 декабря 2018 года в лицее железнодорожного транспорта, в общеобразовательных школах №132, №107 и школе «Сигма» психолог Центра СПИД Татьяна Штер провела видеолектории на тему «Психологические аспекты профилактики ВИЧ-инфекции» среди учащихся 8-10 классов. Учащимся подробно представлена информация о путях передачи ВИЧ-инфекции и меры профилактики. В ходе живого общения с подростками обсуждались вопросы бережного отношения к своему здоровью, укрепления иммунитета, умение противостоять различным зависимостям: курение, химическая зависимость. Все участники получили информационные материалы по профилактике ВИЧ- инфекции, подготовленные Алтайским краевым центром СПИД. Всего в информационно-образовательных мероприятиях приняло участие 153 подростка.

13 декабря в Бийском Государственном музыкальном колледже, состоялся видеолекторий по теме «Знание. Ответственность. Здоровье!». Специалист по социальной работе КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в городе Бийске», Юлия Пронина и медицинский психолог Татьяна Арбузова обсудили с участниками пути заражения ВИЧ, ситуацию по ВИЧ-инфекции в городе Бийске, России и мире. Студенты были приглашены пройти экспресс – тестирование в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в городе Бийске».

В мероприятие приняли участие 28 человек.