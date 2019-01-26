Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019

Новости 19.12.2018 20:49 104

Ряд регионов в 2019 году, в Единый день голосования (выпадает на 8 сентября), обновит своих губернаторов, мэров, составы местных парламентов, городских дум. Важный выборный день коснется и Сибири. Своими прогнозами насчет предстоящих избирательных кампаний с «Политсибру» поделился политолог Константин Лукин.

Одними из наиболее ожидаемых кампаний в 2019 году будут выборы губернатора Санкт-Петербурга, главы Республики Крым, а также губернатора Сахалинской области. Что касается СФО, то в следующем году пройдут выборы главы Республики Алтай и в Государственное Собрание — Эл Курултай, выборы мэра Новосибирска, депутатов в Думу Иркутска, выборы в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, а также интерес представляют досрочные выборы губернатора Забайкальского края, хоть он с недавних пор и находится в составе Дальневосточного федерального округа.

Республика Алтай

В первую очередь, внимание приковывают выборы главы Республики Алтай. Соответствующие полномочия Александра Бердникова истекают 30 сентября 2019 года. По мнению Константина Лукина, ситуация с Бердниковым будет напоминать кампанию бывшего губернатора Хакасии Виктора Зимина в 2018 году. Долгое нахождение у власти, большой антирейтинг, скандалы могут привести главу республики к результату провалившего выборы Зимина.

«Самая большая проблема у Бердникова в плане избрания – конфликт с алтайской частью жителей республики по поводу опубликованного телефонного разговора с местным блогером Андреем Адариным (Бердников угрожал собеседнику уголовным преследованием, а также нецензурно выражался и говорил бранные вещи о коренном народе – алтайцах – прим. ред.). На этот конфликт накладываются невнятные действия во время переименования аэропорта в Горно-Алтайске», - заметил политолог.

Что касается претендентов на место Бердникова, то собеседник отметил, что пока никого из тех, кто связан с Республикой, на его место не прочат. Проявляют хоть какую-то активность и заявляют о себе сенатор от РА Владимир Полетаев и депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев.

«Республика Алтай – достаточно специфичная территория, там слишком сложно будет заходить какому-нибудь молодому технократу, например, из Центральной России. Скорее это будет либо местный кандидат, либо, если удовлетворяющую кандидатуру не найдут, то вполне могут снова двинуть и Бердникова. То есть у него есть шанс выйти на выборы, другое дело, что в современных политических условиях шансов выиграть кампанию у него практически нет. Кого-то с федеральным бэкграундом вряд ли можно сослать на это место, все-таки Республика Алтай – дотационный регион почти на 70 процентов. Это само по себе тоже уменьшает количество желающих занять данный пост», - объяснил эксперт.

Кроме того, в 2019 году Эл Курултай Республики Алтай также ждет обновление. Сейчас там насчитывается 41 депутат, 30 из которых – представители «Единой России». Примечательно, что один мандат – у руководителя фракции «Патриоты России» Геннадия Сумина.

«Единственный мандат «Патриотов России» – это больше мандат элиты, а не оппозиционной партии, ведь Геннадий Сумин – бывший заместитель Бердинкова. Единороссов сейчас около 78% в Эл Курултае, но они уменьшат в парламенте свое представительство. Это связано в принципе с падением рейтинга «Единой России» из-за ряда непопулярных реформ (в частности, пенсионной), а также с тем, что в 2019 году оппозиционные партии дадут бой еще и по одномандатным округам», - прокомментировал Лукин.

Он добавил, что Республику Алтай ждет большое нашествие мелких федеральных партий. Дело в том, что, согласно законодательству, для того, чтобы существовать, они должны принимать участие в большом количестве избирательных кампаний. К тому же началась подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.

«Партии, которые хотят попасть в Госдуму без сбора подписей, должны пройти 5%-ный барьер хоть в каком-то региональном парламенте. Республика Алтай в 2019 году – территория с самой низкой численностью избирателей, соответственно, там дешевле всего вести кампанию. Я знаю, что уже 10 маленьких партий присматриваются к республике, готовы там разворачивать большие кампании (например, "Партия возрождения России", партия «Сила России»)», - объяснил политолог.

Новосибирск

Что касается выборов мэра Новосибирска, то, по мнению Константина Лукина, здесь развернётся достаточно серьезная борьба, хотя у действующего градоначальника Анатолия Локтя высоки шансы на переизбрание.

«Новосибирск славился средоточием разных группировок. Пока все свидетельствует о том, что губернатор Андрей Травников будет исполнять свои обещания и с большой степенью вероятности будет поддерживать действующего мэра Анатолия Локтя. Тем не менее, ЕР в любом случае выставит своего кандидата, это решение федерального центра. Плюс есть местные игроки, которые на данный момент атакуют Локтя, настаивая на том, чтобы вернули второй тур выборов мэра (который Локоть практически гарантированно может проиграть), ограничить сроки пребывания его в должности», - подчеркнул собеседник.

Забайкальский край

Несмотря на то, что Забайкальский край отошел к ДВФО в ноябре, по старой памяти эта территория по-прежнему интересна сибирякам. Там пройдут досрочные выборы, ведь экс-глава Наталья Жданова 25 октября 2018 года досрочно ушла в отставку, хотя срок ее полномочий истекали в сентябре 2021 года. Сейчас врио главы - Александр Осипов.

«Эта кампания более-менее предсказуема, думаю, что там врио главы Александр Осипов выиграет. Его вовремя заменили на волне очень большого антирейтинга у экс-губернатора Натальи Ждановой. Там будет принято консолидированное решение, в меньшей степени будет конкуренция на выборах», - прокомментировал Лукин.

Республика Тыва

Выборы в Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва пройдут без потрясений, уверен политолог. Он заметил, что пока там все проходит без эксцессов, вертикаль власти чувствует себя достаточно уверенно.

«Прогнозируется, что там будет статус-кво: большинство единороссов останется, один-два представителя других партий, - это максимум, что возможно. В Тыве никто не ждет потрясений», - сказал эксперт.

Отметим, что сейчас в Верховном Хурале насчитывается 32 депутата, из которых 30 – члены ЕР, а две – справедливороссы.

Иркутск

Выборы в Думу Иркутска обещают быть довольно интересными, считает Константин Лукин. Он подчеркнул, что ЕР попробует взять реванш, ведь на выборах этого года в Заксобрание они проиграли коммунистам.