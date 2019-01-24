«Получилось по Черномырдину»: Александр Романенко объяснил ЧП в Змеиногорске

Мнения 19.12.2018 22:17 67

Спикер АКЗС Александр Романенко объяснил журналистам, почему в Змеиногорске в начале декабря произошла коммунальная авария, оставившая без отопления 23 многоквартирных дома. Он утверждает, что настаивал на том, чтобы не торопиться с подключением новой котельной к уже изношенным теплосетям в городе, однако местные власти сделали по-своему.

«Жилищно-коммунальный комплекс Змеиногорского района работает нерентабельно в силу своих устаревших технологий. В этом году мы направили в Змеиногорский район более 200 миллионов рублей на проведение глубокой модернизации в вопросах теплоснабжения. Шесть крупных котельных были в Змеиногорске закрыты, на их месте построена крупная модульная котельная, которая начала функционировать», - сказал Романенко.

Произошедшее в городе ЧП он объяснил изношенностью сетей и не до конца продуманной технологической цепочкой проведенных работ.

«Случилось то, что должно было, связанное с изношенностью сетей, то, что мы опоздали реанимировать годом – двумя раньше. Как в устаревшем организме, когда ведется стабильный образ жизни, без каких-либо потрясений, вроде все ничего, но как только начинаются движения туда-сюда – он дает сбой. Так и здесь. Когда мы начали подключать новую котельную к существующей системе теплоснабжения, появились огромные порывы, которые привели к тем ситуациям. Но главное – это не до конца продуманная технологическая цепочка тех работ, которые были проведены. Наверное, надо было зиму переждать, запустить новую систему летом, опробовать ее и идти в осень или зиму следующего года с проверенными условиями», - заметил спикер АКЗС.

Он утверждает, что был главным инициатором того, чтобы не торопиться и доработать год с имеющимся оборудованием.

«Новую котельную мы еще в ноябре достраивали. Зачем было уходить с этим объектом в зиму? Можно было спокойно пережить, дождаться лета, сделать присоединение, опрессовку системы, и со следующего года протопить. Но мы хотели, как быстрее и лучше, а получилось по Черномырдину – как всегда», - резюмировал Александр Романенко.

Он считает, что ответственность за произошедшее должны взять на себя и региональные органы власти, в том числе краевой минстройтранс, и в большей степени органы власти Змеиногорского района и города Змеиногорска.