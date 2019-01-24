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На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства

Новости
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В 2019 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства, нацеленных на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту.

Первые конкурсы среди электрогазосварщиков и лаборантов химического анализа пройдут в мае. Позже будут определять лучших среди аппаратчиков, дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля, огнеупорщиков и слесарей-сантехников. Также пройдет традиционный конкурс «Мастер года» на выявление управленческих и профессиональных компетенций руководителей среднего звена.

Молодежь завода продемонстрирует творческие и управленческие способности в конкурсе «Молодой лидер».

Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также они получают дипломы, денежные премии и корпоративные значки «НЛМК PRO».

Автор: Анна Перевощикова

#алтай-кокс