Госдума одобрила запрет контактных зоопарков

Новости 19.12.2018 22:45 53

Госдума 18 декабря во втором ключевом чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными». Теперь хозяева домашних питомцев обязаны убирать за своими животными во время прогулки, а выбрасывать собак и кошек на улицу будет запрещено, сообщила «Парламентская газета».

Депутаты одобрили инициативу, которая была внесена в Госдуму в 2010 году. Согласно законопроекту, усыпить безнадзорное животное можно будет лишь в случае, если оно получило травмы, несовместимые с жизнью. Если животное здорово, вакцинировано и не проявляет агрессии, то его нужно будет пристроить. В противном случае его должны будут содержать до конца жизни. Правила вступят в силу через год, так как муниципалитетам необходимо время для строительства приютов.

Также запрещаются контактные зоопарки.

«Одна из доминант закона — безопасность как животных, так и человека. А в таких местах содержат в основном контрабандных диких животных, у них могут быть различные заболевания. Для самих животных это конвейер смерти, так как их содержат в ужасных условиях. Вводится запрет и на безобразные цирки шапито. Есть целый ряд историй, когда в них нападают на зрителей, дрессировщиков, а зверей перевозят в тесных клетках, дельфинов перевозят в колбах металлических», - отметил глава Комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Однако закон не запрещает мероприятия, на которых зрители или посетители смогут иметь контакт с животными, но лишь в случае предусмотренного укрытия для зверей. Зоопарки, цирки и другие заведения с животными должны будут до 1 января 2022 года получить лицензии. При этом диких животных запрещается держать дома и на приусадебном участке.

Владельцам домашних животных запретят выбрасывать животных. Если хозяин решил отказаться от кошки или собаки, он обязан передать животное новому владельцу или в приют.