Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды в Алтайском крае

Новости 19.12.2018 23:26 42

Завтра, 20 декабря, в Алтайском крае ночью ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы. По прогнозу синоптиков ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Водителям авто рекомендуют при сильных осадках, ухудшающих видимость, уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Населению лучше переждать непогоду в капитальном строении. При гололеде необходимо быть предельно внимательным на проезжей части дороги. Пожилым людям в период сильного гололеда лучше по возможности оставаться дома или передвигаться в сопровождении близких.