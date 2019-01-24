Школьникам Барнаула помогают определиться с будущей профессией

Новости 19.12.2018 23:40 46

С 18 по 20 декабря в Алтайском государственном техническом университете проходит фестиваль профессий для школьников. Мероприятия организуются в рамках программы по профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».

«Проект нацелен на то, чтобы дети получили возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно попробовать ее. Дело в том, что многие молодые люди, выбрав ту или иную профессию в качестве направления работы, часто разочаровываются. Поэтому проекты, которые позволят детям увидеть разные профессии, больше узнать о них и «потрогать руками» дают возможность сделать более точный выбор в будущем, а также осуществляют знакомство обучающихся с наиболее востребованными профессиями и работодателями региона», – рассказывает Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ.

Каждому школьнику предлагалось пройти онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе, затем школьника приглашают пройти профессиональные пробы, в завершение ребенок получает траекторию профессионального развития.

АлтГТУ является базовой образовательной площадкой для проведения программы. Работа фестиваля профессий организована по следующим направлениям: «Информационная безопасность», «Разработка мобильных приложений», «Машинное обучение», «Инженерная графика CAD», «Работа на станках с ЧПУ», «Графический дизайн», «Лабораторный химический анализ», «Электроника», «Автономные транспортные системы».

Так, вчера школьники с 8, 9 и 10 классов в лаборатории кафедры химической технологии АлтГТУ осваивали метод титрования, готовили раствор и учились определять его концентрацию. По словам школьников, участие в проекте для них – это профессиональная проба.

Организаторами проекта «Билет в будущее» выступили: Правительство РФ, Министерство просвещения РФ, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».