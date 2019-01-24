Барнаульский Дворец спорта собираются продать

Новости 20.12.2018 0:15 40

Председатель Крайсовпрофа Иван Панов рассказал, что Дворец спорта в Барнауле в ближайшее время не откроется. Директор Дворца Юрий Пятанин считает, что здание вовсе планируют продать, сообщил «Московский Комсомолец на Алтае».

Ранее Панов был уверен, что недочеты, обнаруженные в ходе многочисленных проверок, не помешали бы нормальному функционированию здания. По его словам, здание находится в удовлетворительном состоянии, его отапливают и ремонтируют. Расходы лежат на крайсовпрофе, потому что та организация, которая эксплуатировала Дворец спорта, не может оплачивать по этим счетам.

Крайсовпроф, в свою очередь, намерен расторгнуть договор аренды с ООО «Дворец спорта». Его директор считает, что Дворец готовят к продаже. Покупателем, скорее всего, станет владелец «Карандин-Арены», предположил он.