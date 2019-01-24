Власти намерены отремонтировать Бийский коммунальный мост третий раз за 30 лет

Новости 20.12.2018 14:50 50

В Бийске определяют компанию, которая разработает проект ремонта коммунального моста через Бию. Стоимость документации оценивается в 3,425 млн рублей. Ремонтировать собираются проезжую часть, тротуары, трамвайные пути и многое другое. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Сейчас власти города ищут проектировщиков для разработки проектно-сметной документации для ремонта. Открытый конкурс администрация города объявила 26 ноября, а 18 декабря комиссия по определению подрядчика начала работу. Судя по данным сайта Госзакупок, заявку подала только компания «Доргеопроект» из Новосибирска, но контракт пока не заключен.

Согласно техническому заданию на проектирование, ремонт будет включать в себя несколько пунктов. Планируется починить конструкции проезжей части и тротуаров, трамвайные пути, контактные сети, подходы, устроить водоотвод, заменить парапеты, укрепить откосы, земляное полотно на подходах, а также выполнить озеленительные работы и устроить освещение и откосные лестницы.

На работы по проектированию из бюджета города выделяют 3,4 млн рублей. Сколько потребуется на сам ремонт, пока не сообщается.

Об изменениях габаритов моста в документах не сказано, вероятно, они останутся неизменными. Между тем по мосту проходит Чуйский тракт (сооружение находится на 354 км трассы) и транзитный поток на нем очень большой. Как уточнили «Политсибру» в краевом Минстройтрансе, пропускная способность моста - 5 тысяч автомобилей в сутки.

В сентябре 2018 года бийчане в ходе рейтингового голосования сами выбирали, какие дороги в первую очередь нужно отремонтировать в городе. Коммунальный мост стал седьмым по счету объектом.

Отметим, что мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. В 1992 году его ремонтировали внепланово - заменяли конструкции. В 2002 году вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта составляет 70 лет.

Длина моста без подходов составляет 518 м, ширина проезжей части - 14 м.