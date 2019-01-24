Госдума РФ частично смягчила наказание за лайки и репосты

Новости 20.12.2018 0:50 48

В третьем, окончательном чтении 19 декабря в Госдуме РФ приняли поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и Кодекс об административных правонарушениях. Эти поправки смягчают наказание за лайки и репосты, сообщает сайт Госдумы.

Президент РФ Владимир Путин внес поправки в Госдуму 3 октября. Предполагается, что «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц» по разным признакам, будут признаваться уголовно наказуемыми в, если их совершил человек, у которого ранее было административное наказание «за аналогичное деяние в течение одного года». В этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется.

Согласно КоАП, за первое нарушение будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены».