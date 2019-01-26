Сотрудники завода «Ротор» получили дипломы магистров АлтГТУ

Новости 20.12.2018 1:02 66

Сотрудники завода «Ротор» прошли обучение по магистерской программе подготовки «Приборостроение» Алтайского государственного технического университета.

«Четверо сотрудников Алтайского приборостроительного завода «Ротор» в 2016 году поступили на заочную программу подготовки магистров. Занятия проходили на базовой кафедре АлтГТУ «Приборостроение», созданной при заводе, – рассказывают на кафедре информационных технологий АлтГТУ. – Такая организация учебного процесса позволяла магистрантам проходить учебную программу при минимальном отрыве от производственного процесса».

В рамках учебного плана магистранты успешно освоили такие дисциплины как: «Информационные технологии в приборостроении», «Цифровую обработку сигналов», «Современные фундаментальные и прикладные исследования», «Современные микроконтроллеры», «Программирование на языке высокого уровня» и другие. В период первой сессии магистранты выбрали тематику своей будущей выпускной квалификационной работы и в течение двух лет вместе с научными руководителями – преподавателями кафедры информационных технологий проводили исследования в рамках выбранной темы.

Следует отметить, что сотрудники завода проявили большой интерес к научным исследованиям. Так, например, Роман Дьякин совместно с кандидатом технических наук Вячеславом Афониным выполнили экспериментальные исследования на обрабатывающем центре VDF850 и разработали методику контроля состояния режущего инструмента. Вадим Кузьминых под руководством доктора технических наук Бориса Первухина исследовал метод контроля водоподготовки морских судов. В результате они выявили недостатки в данном методе и предложили пути их устранения. Сложная и интересная работа была выполнена Данилом Ковалем. Под руководством доктора технических наук Евгения Зрюмова Данил исследовал структуру дефокусированного изображения тест-объекта при нониусном сопряжении растров. Результаты, полученные в ходе исследования, использовал его коллега магистрант Сергей Кривенко. Он вместе со своим научным руководителем кандидатом технических наук Павлом Зрюмовым разработал методику проведения измерений линейных размеров по дефокусированному изображению тест-объекта.

Аттестационная комиссия высоко оценила достижения магистрантов, все они получили высокие баллы на защите выпускных квалификационных работ.

Несколько дней назад на АПЗ «Ротор» в торжественной обстановке прошло вручение дипломов магистрам. Дипломы вручали генеральный директор завода Максим Коновалов и заведующий кафедрой информационных технологий АлтГТУ Сергей Пронин. Руководство завода выразило уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве с АлтГТУ.