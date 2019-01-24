Жительница Змеиногорска убила своего сожителя из-за оскорблений

Новости 20.12.2018 1:45 49

В Змеиногорске 39-летней жительнице назначили наказание за убийство. Женщина убила своего сожителя и сообщила об этом в полицию, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что в августе этого года женщина в нетрезвом состоянии поссорилась со своим сожителем из-за оскорблений. В ходе конфликта она несколько раз ударила мужчину ножом. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

О преступлении женщина сообщила в полицию, рассказав об обстоятельствах убийства. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы.