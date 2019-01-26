АО «Алтайэнергосбыт» напоминают о повышении тарифов с нового года

Новости 20.12.2018 15:25 43

АО «Алтайэнергосбыт» призывает клиентов завершить 2018 год без долгов, погасив всю имеющуюся задолженность за электроэнергию, включая пеню, до 31 декабря 2018 года и напоминает об увеличении тарифов для населения с 1 января 2019 года. Так, согласно решению управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и приказу комитета по тарифам Республики Алтай в связи с повышением ставки налога НДС с 18% до 20%, с начала 2019 года будет проведена индексация тарифов на электроэнергию для населения и приравненных к ней категорий потребителей.

Для жителей Алтайского края:

- для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,6%;

- для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками - на 1,8%;

- для сельского населения - на 1,6%*.

Для жителей Республики Алтай:

- для сельского населения и городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками тариф увеличится на 1,7%;

- для городского населения, за исключением населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками - на 1,6%*.

- В русской традиции отдавать все долги в уходящем году и в новый вступать налегке. Мы желаем всем нашим клиентам поступить именно так, ведь платить по счетам своевременно выгодней, чем накапливать задолженность. Несвоевременность расчётов влечет дополнительные расходы на оплату энергоресурсов, - отметил заместитель генерального директора по реализации электроэнергии Сергей Петров.

Подробную информацию о тарифах на электроэнергию в Алтайском крае и Республике Алтай можно получить на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт».