ВТБ Пенсионный фонд выступит партнером конференции «Well-being»

Новости 20.12.2018 2:53 48

ВТБ Пенсионный фонд выступит стратегическим партнером конференции «Well-being - Управление благополучием и программы поддержки сотрудников: международный опыт и российская практика», которая пройдет 24 декабря в Москве.

Главной темой мероприятия станут мировые тренды и особенности внедрения инновационных технологий в области HR, а также влияние программ поддержки сотрудников на эффективность и стоимость компании.