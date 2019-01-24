ВТБ Пенсионный фонд выступит партнером конференции «Well-being»

ВТБ Пенсионный фонд выступит стратегическим партнером конференции «Well-being - Управление благополучием и программы поддержки сотрудников: международный опыт и российская практика», которая пройдет 24 декабря в Москве.
Главной темой мероприятия станут мировые тренды и особенности внедрения инновационных технологий в области HR, а также влияние программ поддержки сотрудников на эффективность и стоимость компании.
«Задачи по привлечению и удержанию квалифицированных сотрудников современные работодатели решают не только за счет эффективных систем вознаграждения, но и через различные социальные программы поддержки. Наличие таких программ становится «знаком качества» предприятия на рынке труда. Мы понимаем важность развития этого направления, поэтому решили поддержать конференцию. В ходе мероприятия у участников будет возможность обсудить последние тренды, обменяться опытом и выработать новые подходы в области HR», - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.