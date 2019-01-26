Годовалая девочка в Красноярске погибла после осмотра двух врачей

Новости 18.01.2019 16:55 146

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка в Красноярске. По данным следствия, медики скорой помощи, несмотря на повышенную температуру у девочки, не предложили госпитализацию, сообщил ТАСС.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, утром 9 января у годовалой девочки поднялась температура. Мать ребенка дала ей жаропонижающее средство. Родители вызвали скорую медицинскую помощь. Медики осмотрели ребенка, но, несмотря на повышенную температуру, не предложили госпитализацию и уехали. На следующий день девочку осмотрел участковый педиатр, он дал рекомендации по лечению и назначил дату следующего осмотра на 16 января. В тот же день ребенок начал задыхаться и скончался.