На площади Октября в Барнауле автобус врезался в столб, пострадало 19 человек

Новости 20.12.2018 3:36 54

Вечером 19 декабря на площади Октября в Барнауле произошло серьёзное ДТП: автобус № 35 врезался в электроопору. По данным министерства здравоохранения Алтайского края, во время аварии пострадали 19 пассажиров автобуса, из них двое детей.

ДТП произошло в 17:25 вечера. На место происшествия в течение пяти минут прибыли четыре экипажа ГИБДД. Первая бригада «скорой помощи» прибыла через две минуты. Всего на месте происшествия были задействованы 10 бригад.

Детей отвезли на обследование в краевую детскую больницу № 7. У них выявлены легкие травмы, не требующие госпитализации. Им оказали медицинскую помощь.

17 взрослых пассажиров доставили в краевую больницу № 1 (БСМП). Семеро из них госпитализированы с травмами разной степени тяжести, восемь в настоящий момент обследуются, двое в госпитализации не нуждаются.