Александр Прокопьев получил награду за вклад в законодательную деятельность

Новости 20.12.2018 3:45 49

Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев награжден почетной грамотой Государственной Думы «за большой вклад в законодательную деятельность и развитие парламентаризма в России». Награду депутату вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Этим событием Александр Прокопьев поделился с читателями своей страницы в Инстаграмм.

В эту осеннюю сессию Александр Прокопьев продолжил работу над законодательством по противодействию лекарственного фальсификата через интернет. Закон внесен в парламент и будет рассмотрен в скором времени. В округе Александра Сергеевича хорошо знают по его работе с молодежью, поддержке школ, детсадов, спортивных учреждений, которую осуществляет учрежденный им Фонд социального содействия.