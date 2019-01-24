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Александр Прокопьев получил награду за вклад в законодательную деятельность

Новости
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Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев награжден почетной грамотой Государственной Думы «за большой вклад в законодательную деятельность и развитие парламентаризма в России». Награду депутату вручил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Этим событием Александр Прокопьев поделился с читателями своей страницы в Инстаграмм.

В эту осеннюю сессию Александр Прокопьев продолжил работу над законодательством по противодействию лекарственного фальсификата через интернет. Закон внесен в парламент и будет рассмотрен в скором времени. В округе Александра Сергеевича хорошо знают по его работе с молодежью, поддержке школ, детсадов, спортивных учреждений, которую осуществляет учрежденный им Фонд социального содействия.

Автор: Артем Кузнецов

Фото: пресс-служба ГД