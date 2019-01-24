Страховка от риска: регионам разрешат отсрочить переход на новую схему сбора мусора

Новости 20.12.2018 15:43 43

Ряд регионов получит право не переходить с 1 января 2019 года на новую схему сбора мусора, а войти в нее постепенно в течение года. Такое заявление сделал на «Деловом завтраке» в «Российской газете» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Есть отдельные регионы, которые не смогут войти в эту реформу с 1 января. Мы для этого и внесли дополнительные меры в закон, чтобы территории смогли перейти в течение 2019 года. Я называю это плавным стартом. Речь идет об отдельной группе субъектов РФ с совершенно разными обстоятельствами, в том числе связанными с изменением власти. Пришел новый губернатор, меняется команда, корректируется территориальная схема. Жизнь не стоит на месте, некоторые моменты уточняются, и я не вижу здесь особых проблем. Предусмотрели страховку от риска», - пояснил министр природы.

Он добавил, что емкость полигонов в большинстве регионов исчерпана, причем современные объекты не создаются. В будущем планируется выстроить новую инфраструктуру и даже отрасль экономики, подчеркнул Кобылкин.