«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай

Новости 20.12.2018 16:20 76

«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть своих кандидатов на губернаторских выборах в шести регионах России. Среди них и Республика Алтай, сообщил ТАСС.

«В 2019 году Партия роста представит на губернаторские выборы шесть кандидатов - в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае, в Санкт-Петербурге и Республике Алтай»,- рассказали в пресс-центре партии.

В следующем году выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. Также в 13 регионах планируются выборы в заксобрания, в 10 из них «Партия роста» намерена участвовать: в Москве, Севастополе, Крыму, в Республике Алтай, в Марий Эл, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Брянской и Тульской областях, Хабаровском крае.

Напомним, в текущем году в Алтайском крае прошли выборы губернатора. Кандидатом от «Партии Роста» стал Андрей Крылов. Он набрал 13,36% голосов.