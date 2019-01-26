Депутаты АКЗС единогласно одобрили кандидатуру нового прокурора Алтайского края

Новости 20.12.2018 16:36 50

Сегодня, 20 декабря, на сессии АКЗС согласовали кандидатуру Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Представление генерального прокурора РФ Юрия Чайки о его назначении в алтайское Заксобрание поступило 13 декабря.

За кандидатуру Руднева проголосовали все 66 депутатов, присутствовавшие на сессии. Теперь предстоит согласование его назначения генеральным прокурором и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Планирую все свои знания навыки и опыт применить на территории края на благо региона и его жителей», - сказал Александр Руднев.

Напомним, что ранее должность прокурора Алтайского края занимал Яков Хорошев. В ноябре депутаты новосибирского Заксобрания поддержали его кандидатуру на соответствующую должность в Новосибирской области.