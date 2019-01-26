Депутаты АКЗС единогласно одобрили кандидатуру нового прокурора Алтайского края

Сегодня, 20 декабря, на сессии АКЗС согласовали кандидатуру Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края. Представление генерального прокурора РФ Юрия Чайки о его назначении в алтайское Заксобрание поступило 13 декабря.
За кандидатуру Руднева проголосовали все 66 депутатов, присутствовавшие на сессии. Теперь предстоит согласование его назначения генеральным прокурором и президентом РФ Владимиром Путиным.
«Планирую все свои знания навыки и опыт применить на территории края на благо региона и его жителей», - сказал Александр Руднев.
Напомним, что ранее должность прокурора Алтайского края занимал Яков Хорошев. В ноябре депутаты новосибирского Заксобрания поддержали его кандидатуру на соответствующую должность в Новосибирской области.
Александр Руднев родился в 1974 году, образование - высшее юридическое, в органах прокуратуры служит с 1996 года.
Прошел путь от помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого заместителя прокурора Волгоградской области. С 1997 по 1999 год Александр Руднев работал заместителем прокурора Алтайского района Алтайского края, с 1999 по 2000 годы - прокурором Быстроистокского района Алтайского края, с 2000 по 2007 годы - прокурором Павловского района Алтайского края, с 2007 по 2010 годы - начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтайского края. В должности первого заместителя прокурора Волгоградской области - с августа 2010 года по настоящее время.
За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «290 лет прокуратуре России». Ему объявлена благодарность председателя Государственной Думы.