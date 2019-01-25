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Четверо пострадавших остаются в больнице после ДТП с автобусом в Барнауле

Новости
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Вчера, 19 декабря, за медицинской помощью обратились 20 человек, которые пострадали в аварии с автобусом на площади Октября в Барнауле. По данным краевого минздрава, утром 20 декабря из семи госпитализированных человек выписаны трое, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

«Из семи госпитализированных трое выписаны из больницы. Им назначено амбулаторное лечение. Четыре человека остаются в стационаре. У одного из них травма легкой степени тяжести, у остальных - средней степени тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Напомним, вечером 19 декабря на площади Октября в Барнауле произошло серьёзное ДТП: автобус № 35 врезался в электроопору. Во время аварии пострадали 20 пассажиров автобуса, из них двое детей. Детей отвезли на обследование в краевую детскую больницу № 7. У них выявлены легкие травмы, не требующие госпитализации.

Прокуратура уже начала проверку по факту ДТП. Ведомство даст оценку исполнению законодательства при осуществлении полномочий по содержанию улично-дорожной сети. Также организована проверка в отношении перевозчика. Принятие процессуального решения находится на контроле в прокуратуре Барнаула.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Рита Перегудова

#прокуратура #дтп