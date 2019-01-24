ВТБ запускает переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков

Новости 20.12.2018 17:30 47

ВТБ одним из первых присоединился к новым сервисам платежных систем Visa и MasterCard, которые позволяют переводить средства с карты на карту по номеру мобильного телефона. Услуга доступна в интернет-банке ВТБ-Онлайн.



Для получения перевода нужно иметь только активный номер телефона и карту российского банка-участника сервиса. Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно. На сегодняшний день порядка 15 млн клиентов банков-участников могут воспользоваться данной услугой.



Владельцы «Мультикарты» ВТБ в рамках сервиса могут переводить средства с карты на карту по номеру телефона без комиссии при совершении транзакций по карте на суммы свыше 5000 рублей в месяц.