На одного жителя Алтайского края пришлось 4,5 тысячи рублей имущественных налогов - УФНС

Новости 20.12.2018 17:59 45

УФНС России по Алтайскому краю подвели предварительные итоги имущественной кампании. По словам начальника отдела налогообложения имущества регионального УФНС Елены Колосковой, в этом году вырос процент сознательных граждан, сообщает пресс-служба управления.

В 2018 году жителям края было начислено более 3,5 млрд рублей имущественных налогов. Более половины - 1,8 млрд рублей - приходится на транспортный налог, еще 1,096 млрд рублей – налог на имущество, 794 млн рублей – земельного налога.

В среднем, одному плательщику по земельному налогу было начислено 965 рублей, по налогу на имущество - 1220 рублей, по транспортному налогу - 3600 рублей. Средняя сумма начисленных имущественных налогов на работающего жителя края составила 4 тыс. 567 рублей.

К середине декабря в алтайское управление поступило 85% от общей суммы - 3,1 млрд рублей.

«На аналогичную дату прошлого года собираемость этих налогов складывалась ниже почти на три процентных пункта и составляла 82%. Это позволяет нам говорить о том, что процент сознательных граждан растет. Абсолютное большинство жителей Алтайского края оплачивает налоги самостоятельно до наступления срока уплаты, получив налоговое уведомление об исчисленных суммах имущественных налогов» - отметила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Елена Колоскова.

Уплатить имущественные налоги было необходимо до 3 декабря. С 4 декабря на неуплаченную сумму начала начисляться пеня. В ближайшее время налоговые органы края направят должникам требования об уплате. Узнать о наличии задолженности и погасить ее можно с помощью сервиса «Личный кабинет» на сайте ФНС, на портале государственных услуг или в налоговой инспекции по месту жительства.